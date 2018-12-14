Бессонница помогла американке выиграть в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. 72-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла 13,3 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Победительница работает медсестрой в больнице города Оуингс. Она выиграла благодаря бессоннице.
"Я отработала смену, устала. Видимо поэтому я долго не могла уснуть. Смотрела на часы, и последнее время, которое я запомнила - 11:56 вечера. Эти числа запали мне в голову", - рассказала она.
На следующий день американка отправилась в магазин за лотерейным билетом.
"Я решила сыграть в виртуальные скачки. Выбрала компьютерных лошадей под номерами 11, 5 и 6. Эти номера принесли мне выигрыш в 13 тыс. 323 долл.", - рассказала победительница.
Также сообщается, американка выигрывает в лотерею не впервые. В 2017 году она сорвала джекпот размером в 125 тыс. долл.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.