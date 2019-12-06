Безпрограшна серія: "Шахтар" увійшов у трійку кращих клубів Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чемпіона України донецький "Шахтар" потрапив до числа лідерів рейтингу непереможних клубів Європи. Про це повідомляє "Transfermarkt" за допомогою сторінки в "Instagram", передає УНН.

Серед європейських команд із топ-15 чемпіонатів у сезоні 2019/2020 в Європі залишилося лише 6 клубів, які не програвали в національних турнірах. Причому донецький клуб обійняв другий щабель серед 6-ти. Донеччани провели 16 поєдинків, з них 14 переможних, і ще два матчі завершились внічию.

Рейтинг очолив англійський “Ліверпуль”, команда провела 15 матчів, у 14-ти здобула перемогу, ще в 1-й зустрічі зіграла внічию.

Додамо, що серед непереможних клубів також знайшлось місце для нідерландського “Аяксу”, чеської “Славії”, німецького “Лейпцига” та італійського “Ювентуса”.

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