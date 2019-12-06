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Беспроигрышная серия: "Шахтер" вошел в тройку лучших клубов Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Чемпион Украины, донецкий “Шахтер” попал в число лидеров рейтинга непобедимых клубов Европы. Об этом сообщает “Transfermarkt” с помощью страницы в “Instagram”, передает УНН.

Среди европейских команд из топ-15 чемпионатов в сезоне 2019/2020 в Европе осталось только 6 клубов, которые не проигрывали в национальных турнирах. Причем донецкий клуб занял вторую ступень среди 6-ти. Дончане провели 16 поединков, из них 14 победных, и еще два матча завершились вничью.

Рейтинг возглавил английский “Ливерпуль”, команда провела 15 матчей, в 14-ти одержала победу, еще в 1-й встречи сыграла вничью.

Добавим, что среди непобедимых клубов также нашлось место для нидерландского “Аякса”, чешской “Славии”, немецкого “Лейпцига” и итальянского “Ювентуса”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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