Безлер відсудив в Bellingcat 340 тисяч рублів через розслідування його участі у збитті MH17

Деталі

Безлер вимагав спростувати матеріали “Ідентифікація сепаратистів, причетних до збитого МН17” і “Пташка полетіла до вас”, в яких йшлося про те, що командир бойовиків міг сприяти помилковій ідентифікації рейсу MH17 як військового літака. Він вимагав півмільйонної компенсації за згадку про себе в статтях.

Суд знизив суму моральної шкоди, стягнувши з фонду і приватної компанії Bellingcat по 150 тисяч рублів і ще 40 тисяч рублів з журналіста Пітера Ван Гюйса.

У статті “Пташка полетіла до вас” розповідалося про те, що Безлер отримав від своїх підлеглих інформацію про літак Boeing МН17, який ті прийняли за військовий літак. Він, за даними автора, ймовірно передав її своєму керівництву. Таким чином, він ймовірно міг посприяти тому, що в результаті літак був збитий.

Контекст

Це трапилося 17 липня 2014 року в небі над Донецьком. Літак в той день виконував рейс “Малазійських авіаліній” з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули 298 осіб, які перебували на борту — громадяни десяти країн. Кримінальне розслідування провела спеціально створена Спільна слідча група (ССГ), яка в червні 2019 року оголосила імена підозрюваних в причетності до катастрофи з чотирьох осіб. Слідчі вважають, що літак збитий ракетою з ЗРК “Бук”, доставленої з військової частини на території Росії.

Раніше повідомлялося, що в Bellingcat сумніваються, що Безлер постане перед судом у справі MH17.