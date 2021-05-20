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Безлер отсудил у Bellingcat 340 тысяч рублей из-за расследования его участия в сбивании MH17

Киев • УНН

 • 23158 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Октябрьский суд Петербурга обязал исследовательскую группу Bellingcat выплатить бывшему командиру боевиков так называемого “Народного ополчения Донбасса” Игорю Безлеру 340 тысяч рублей в качестве моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов, передает УНН.

Безлер отсудил у Bellingcat 340 тысяч рублей из-за расследования его участия в сбивании MH17

Детали

Безлер требовал опровергнуть материалы “Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17” и “Птичка полетела к вам”, в которых говорилось, что командир боевиков мог способствовать ошибочной идентификации рейса MH17 как военного самолета. Он требовал полумиллионной компенсации за упоминание о себе в статьях.

Суд снизил сумму морального вреда, взыскав с фонда и частной компании Bellingcat по 150 тысяч рублей и еще 40 тысяч рублей с журналиста Питера Ван Гюйса.

В статье “Птичка полетела к вам” рассказывалось о том, что Безлер получил от своих подчиненных информацию о самолете Boeing МН17, который те приняли за военный самолет. Он, по данным автора, вероятно передал ее своему руководству. Таким образом, он предположительно мог поспособствовать тому, что в итоге самолет был сбит.

Контекст

Это случилось 17 июля 2014 года в небе над Донецком. Самолет в тот день выполнял рейс “Малазийских авиалиний” из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, все находившиеся на борту — граждане десяти стран. Уголовное расследование провела специально созданная Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила имена подозреваемых в причастности к катастрофе из четырех лиц. Следователи считают, что самолет сбит ракетой из ЗРК “Бук”, доставленной из военной части на территории России.

Ранее сообщалось, что в Bellingcat сомневаются, что Безлер предстанет перед судом в деле MH17.

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