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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 13158 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Безглуздий та нещадний удар: Геращенко оприлюднив відео удару по Троєщині

Безглуздий та нещадний удар: Геращенко оприлюднив відео удару по Троєщині

Київ • УНН

 • 500977 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Безглуздий та нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"Безглуздий та нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!" - написав Геращенко і додав відео. 

Деталі

У той же час у КМДА повідомили, що на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі (Троєщина - ред.) на стоянці сталося загорання кількох автомобілів.

На місці працюють фахівці ДСНС. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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