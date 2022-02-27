Безглуздий та нещадний удар: Геращенко оприлюднив відео удару по Троєщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Безглуздий та нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram, передає УНН.
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"Безглуздий та нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!" - написав Геращенко і додав відео.
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У той же час у КМДА повідомили, що на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі (Троєщина - ред.) на стоянці сталося загорання кількох автомобілів.
На місці працюють фахівці ДСНС. Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.