Бессмысленный и беспощадный удар: Геращенко обнародовал видео удара по Троещине

Цитата

"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За все придется отвечать!"- написал Геращенко и добавил видео.

Детали

В то же время в КГГА сообщили, что на улице Лаврухина в Деснянском районе (Троещина - ред.) на стоянке произошло возгорание нескольких автомобилей.

На месте работают специалисты ГСЧС. Обстоятельства выясняются.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.