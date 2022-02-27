Бессмысленный и беспощадный удар: Геращенко обнародовал видео удара по Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram, передает УНН.
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"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За все придется отвечать!"- написал Геращенко и добавил видео.
Детали
В то же время в КГГА сообщили, что на улице Лаврухина в Деснянском районе (Троещина - ред.) на стоянке произошло возгорание нескольких автомобилей.
На месте работают специалисты ГСЧС. Обстоятельства выясняются.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.