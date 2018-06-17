Без світла через негоду залишились 55 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні вночі через негоду було знеструмлено 55 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Вночі 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях, а саме: Одеська — 30 н.п., Кіровоградська — 11 н.п., Миколаївська — 8 н.п., Черкаська — 4 н.п. та Сумська — 2 н.п”, — сказано у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, через негоду в ніч на суботу знеструмленими залишилися 129 населених пунктів у п’яти областях України.