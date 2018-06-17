Без света из-за непогоды остались 55 населенных пунктов

“Ночью 17 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская — 30 н.п., Кировоградская — 11 н.п., Николаевская — 8 н.п., Черкасская — 4 н.п. и Сумская — 2 н.п”, — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за непогоды в ночь на субботу обесточенными остались 129 населенных пунктов в пяти областях Украины.