"Без Грузії немає України і навпаки" - Шон Пенн заявив, що зніме фільм про "Грузинський легіон"

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Як зазначається, Шон Пенн став учасником тбіліського фестивалю, де розповів про свій фільм "Superpower" і провів зв'язок між Грузією та Україною.

"Без Грузії немає України і навпаки. Грузинський народ – це сила Грузії, як український – України, і я сподіваюся, що ми пам'ятатимемо про це у США. Я думаю, відповідь та сама – вашу історію не так складно розповісти, і ми повинні допомогти розповісти її – у фільмі. Найкраща відповідь, і я говорив це про Україну і відчув це тут, правда для Грузії потужніша за будь-яку зброю", – сказав Шон Пенн.

Шон Пенн додав, що збирається знімати документальний фільм про грузинських бійців, які воюють в Україні.

Командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі повідомив, що, ймовірно, зйомки почнуться вже в серпні цього року.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо проросійських настроїв в уряді Грузії, Шон Пенн зазначив, що "правда на боці опозиції".

Нагадаємо

В лютому цього року Шон Пенн представив фільм "Superpower" про війну росії проти України на Берлінському кінофестивалі.