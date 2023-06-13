"Без Грузії немає України і навпаки" - Шон Пенн заявив, що зніме фільм про "Грузинський легіон"

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13392 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 43014 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38841 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44107 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112975 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179623 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195616 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143986 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137796 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30560 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34659 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 38234 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30183 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24748 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24809 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 43014 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195616 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248125 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 56 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 126 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18971 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23875 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39938 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Без Грузії немає України і навпаки" - Шон Пенн заявив, що зніме фільм про "Грузинський легіон"

Київ • УНН

 • 1604101 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн заявив, що зніме фільм про "Грузинський легіон" - грузинських бійців, які воюють в Україні. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.

"Без Грузії немає України і навпаки" - Шон Пенн заявив, що зніме фільм про "Грузинський легіон"

Деталі

Як зазначається, Шон Пенн став учасником тбіліського фестивалю, де розповів про свій фільм "Superpower" і провів зв'язок між Грузією та Україною.

"Без Грузії немає України і навпаки. Грузинський народ – це сила Грузії, як український – України, і я сподіваюся, що ми пам'ятатимемо про це у США. Я думаю, відповідь та сама – вашу історію не так складно розповісти, і ми повинні допомогти розповісти її – у фільмі. Найкраща відповідь, і я говорив це про Україну і відчув це тут, правда для Грузії потужніша за будь-яку зброю", – сказав Шон Пенн.

Шон Пенн додав, що збирається знімати документальний фільм про грузинських бійців, які воюють в Україні.

Командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі повідомив, що, ймовірно, зйомки почнуться вже в серпні цього року.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо проросійських настроїв в уряді Грузії, Шон Пенн зазначив, що "правда на боці опозиції".

Нагадаємо

В лютому цього року Шон Пенн представив фільм "Superpower" про війну росії проти України на Берлінському кінофестивалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31