"Без Грузии нет Украины и наоборот" - Шон Пенн заявил, что снимет фильм о "Грузинском легионе"

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Как отмечается, Шон Пенн стал участником тбилисского фестиваля, где рассказал о своем фильме "Superpower" и провел связь между Грузией и Украиной.

"Без Грузии нет Украины и наоборот. Грузинский народ – это сила Грузии, как украинский – Украины, и я надеюсь, что мы будем помнить об этом в США. Я думаю, ответ тот же – вашу историю не так сложно рассказать, и мы должны помочь рассказать ее – в фильме. Лучший ответ, и я говорил это об Украине и почувствовал это здесь, правда для Грузии мощнее любого оружия", – сказал Шон Пенн.

Шон Пенн добавил, что собирается снимать документальный фильм о грузинских бойцах, которые воюют в Украине.

Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что, вероятно, съемки начнутся уже в августе этого года.

Кроме того, отвечая на вопрос о пророссийских настроениях в правительстве Грузии, Шон Пенн отметил, что "правда на стороне оппозиции".

Напомним

В феврале этого года Шон Пенн представил фильм "Superpower" о войне россии против Украины на Берлинском кинофестивале.