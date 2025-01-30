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Без допомоги США росія може захопити Київ і вийти до кордонів НАТО - The Hill

Без допомоги США росія може захопити Київ і вийти до кордонів НАТО - The Hill

Київ • УНН

 • 54193 перегляди

Видання The Hill поширило прогноз, де зазначено, що без військової підтримки США Україна втратить ефективну ППО до 2026 року. Це дозволить рф здійснювати масштабні бомбардування та захопити Київ.

Україна без допомоги США до 2026 року втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить росії здійснювати безперервні широкомасштабні бомбардування, а до кінця року армія рф захопить Київ і вийде до кордонів НАТО. Про це пише видання The Hill, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, визначив, що перемога росії над Україною коштуватиме американським платникам податків додатково 808 млрд доларів. Це приблизно в сім разів більше, ніж вся допомога, виділена Пентагону на допомогу Україні з моменту вторгнення росії у 2022 році.

Зазначається, що ця оцінка базується на сценарії, в якому США припиняють надавати допомогу.

"Без підтримки США росія просунеться вперед у 2025 році, коли у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить росії здійснювати безперервні широкомасштабні бомбардування. Збройні сили України продовжуватимуть мужньо боротися, але, швидше за все, розваляться до кінця цього року, що дозволить росії захопити Київ, а потім просунутися до кордону з НАТО", - пише видання.

Видання наголошує, що росія на піднесенні відновить свої бойові підрозділи, використає ресурси України для посилення своїх можливостей, розмістить свої війська вздовж кордонів НАТО і буде готова до нападу за межами України до 2030 року.

"Для того, щоб захистити себе - на національному, військовому, економічному рівнях - США повинні залишатися глобальною державою і інвестувати в потенціал, необхідний для захисту своїх партнерів і самих себе. Провал американської рішучості в Європі лише мотивуватиме агресію і загрожуватиме нашому процвітанню в усьому світі", - додає видання.

Повідомляється, що якщо дозволити Україні впасти, Вашингтону знадобиться більш боєздатна, більш оперативна і розташована в більшій кількості місць армія. Для стримування або, в разі необхідності, перемоги над росією, збройним силам США знадобиться 14 нових бригадних бойових груп, 18 додаткових кораблів бойових сил, вісім додаткових піхотних батальйонів морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС і 266 тис. військовослужбовців для посиленої структури збройних сил.

Також наголошується про те, що хоч конфлікт на європейському континенті буде вестися переважно сухопутними військами під прикриттям військово-повітряних сил, Вашингтону необхідно буде інвестувати і у військово-морські сили. Військово-морським силам США доведеться відмовитися від планів скорочення загальної кількості кораблів, стабілізувати свій авіаносний флот на рівні 12 кораблів і придбати додаткові судна - підводні човни, есмінці, фрегати, а також кораблі матеріально-технічного забезпечення і підтримки, щоб довше утримувати флот у морі.

Нагадаємо

У четвер 30 січня, Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги майже на $1,2 млрд.

Павло Башинський

Павло Башинський

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