Без помощи США россия может захватить Киев и выйти к границам НАТО - The Hill

ukenru
В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
18:52 • 44785 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 101213 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 104483 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 109155 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 108923 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 107423 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 106711 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102046 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101530 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 101936 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 121650 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 109563 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 100844 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 91907 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

18:35 • 52889 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

18:35 • 52889 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 109563 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 222956 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 224535 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 214274 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 91907 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 100844 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 121650 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 130413 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 117185 просмотра
Актуальное
Без помощи США россия может захватить Киев и выйти к границам НАТО - The Hill

Без помощи США россия может захватить Киев и выйти к границам НАТО - The Hill

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

Read in English

Издание The Hill распространило прогноз, где указано, что без военной поддержки США Украина потеряет эффективную ПВО до 2026 года. Это позволит рф осуществлять масштабные бомбардировки и захватить Киев.

Украина без помощи США к 2026 году потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит россии осуществлять непрерывные широкомасштабные бомбардировки, а до конца года армия рф захватит Киев и выйдет к границам НАТО. Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, определил, что победа России над Украиной будет стоить американским налогоплательщикам дополнительно 808 млрд долларов. Это примерно в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагону на помощь Украине с момента вторжения России в 2022 году.

Отмечается, что эта оценка базируется на сценарии, в котором США прекращают оказывать помощь.

"Без поддержки США россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит россии осуществлять непрерывные широкомасштабные бомбардировки. Вооруженные силы Украины будут продолжать мужественно бороться, но, скорее всего, развалятся до конца этого года, что позволит россии захватить Киев, а затем продвинуться к границе с НАТО", - пишет издание.

Издание отмечает, что россия на подъеме восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для усиления своих возможностей, разместит свои войска вдоль границ НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины до 2030 года.

"Для того, чтобы защитить себя - на национальном, военном, экономическом уровнях - США должны оставаться глобальной державой и инвестировать в потенциал, необходимый для защиты своих партнеров и самих себя. Провал американской решимости в Европе будет лишь мотивировать агрессию и угрожать нашему процветанию во всем мире", - добавляет издание.

Сообщается, что если позволить Украине пасть, Вашингтону понадобится более боеспособная, более оперативная и расположенная в большем количестве мест армия. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией, вооруженным силам США понадобится 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 тыс. военнослужащих для усиленной структуры вооруженных сил.

Также отмечается о том, что хоть конфликт на европейском континенте будет вестись преимущественно сухопутными войсками под прикрытием военно-воздушных сил, Вашингтону необходимо будет инвестировать и в военно-морские силы. Военно-морским силам США придется отказаться от планов сокращения общего количества кораблей, стабилизировать свой авианесущий флот на уровне 12 кораблей и приобрести дополнительные суда - подводные лодки, эсминцы, фрегаты, а также корабли материально-технического обеспечения и поддержки, чтобы дольше удерживать флот в море.

Напомним

В четверг 30 января, Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
voenno-morskoi-flot-sshaВоенно-морской флот США
pentagonПентагон
natoNATO
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы