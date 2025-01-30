Без помощи США россия может захватить Киев и выйти к границам НАТО - The Hill

Украина без помощи США к 2026 году потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит россии осуществлять непрерывные широкомасштабные бомбардировки, а до конца года армия рф захватит Киев и выйдет к границам НАТО. Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, определил, что победа России над Украиной будет стоить американским налогоплательщикам дополнительно 808 млрд долларов. Это примерно в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагону на помощь Украине с момента вторжения России в 2022 году.

Отмечается, что эта оценка базируется на сценарии, в котором США прекращают оказывать помощь.

"Без поддержки США россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит россии осуществлять непрерывные широкомасштабные бомбардировки. Вооруженные силы Украины будут продолжать мужественно бороться, но, скорее всего, развалятся до конца этого года, что позволит россии захватить Киев, а затем продвинуться к границе с НАТО", - пишет издание.

Издание отмечает, что россия на подъеме восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для усиления своих возможностей, разместит свои войска вдоль границ НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины до 2030 года.

"Для того, чтобы защитить себя - на национальном, военном, экономическом уровнях - США должны оставаться глобальной державой и инвестировать в потенциал, необходимый для защиты своих партнеров и самих себя. Провал американской решимости в Европе будет лишь мотивировать агрессию и угрожать нашему процветанию во всем мире", - добавляет издание.

Сообщается, что если позволить Украине пасть, Вашингтону понадобится более боеспособная, более оперативная и расположенная в большем количестве мест армия. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией, вооруженным силам США понадобится 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 тыс. военнослужащих для усиленной структуры вооруженных сил.

Также отмечается о том, что хоть конфликт на европейском континенте будет вестись преимущественно сухопутными войсками под прикрытием военно-воздушных сил, Вашингтону необходимо будет инвестировать и в военно-морские силы. Военно-морским силам США придется отказаться от планов сокращения общего количества кораблей, стабилизировать свой авианесущий флот на уровне 12 кораблей и приобрести дополнительные суда - подводные лодки, эсминцы, фрегаты, а также корабли материально-технического обеспечения и поддержки, чтобы дольше удерживать флот в море.

Напомним

В четверг 30 января, Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд.