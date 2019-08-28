Берлін, Париж та Лондон закликають КНДР сісти за стіл переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Після недавніх випробувань зброї Північною Кореєю представники Німеччини, Франції і Великої Британії при ООН мають намір закликати главу КНДР Кім Чен Ина сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Ми знову засуджуємо неодноразові запуски ракет, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив у вівторок, 27 серпня, заступник постпреда ООН від Німеччини Юрген Шульц, коментуючи спільну заяву трьох європейських держав. Раніше члени Радбезу ООН обговорили ситуацію на Корейському півострові.
"Ми закликаємо Північну Корею вступити в осмислені переговори з США, як було узгоджено президентом Трампом і Кім Чен Ином", - сказав Шульц. Поки північнокорейська ядерна програма не припинена, міжнародні санкції залишаться в силі. Важливо, за заявою німецького політика, що Рада Безпеки згодна з виконанням відповідних резолюцій.
Нагадаємо, 24 серпня КНДР знову провела випробування зброї і, згідно з власними заявами, випробувала "недавно розроблену надвелику" систему залпового вогню. Державні північнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин особисто керував операцією. Південнокорейські воєначальники припустили, що дві ракети, які запустила КНДР на сході країни, знову представляли собою балістичні ракети ближнього радіусу дії. Починаючи з кінця липня Пхеньян провів вже сім запусків ракет і керованих засобів ураження.
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