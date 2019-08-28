G7 підтримала проект журналістів "Інформація і демократія"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон представив на саміті G7 в Біарріце проект “Інформація та Демократія”. Учасники саміту одноголосно підтримали ініціативу, про це повідомила організація “Репортери без кордонів” на своєму сайті у вівторок, 27 серпня, передає УНН із посиланням на DW.
На сесії Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня в Нью-Йорку планується формально закріпити участь країн у проекті. “Інформація і демократія” — проект міжнародної неурядової організації “Репортери без кордонів”, його головне завдання: встановити всесвітні стандарти захисту об’єктивної і достовірної інформації.
У вересні 2018 року було створено комісію під керівництвом іранської правозахисниці Ебаді Ширін і французького генерального секретаря “Репортерів без кордонів” Крістофа Делуар, куди увійшли 25 представників з 18 країн. Вони підготували декларацію “Заява про інформації і демократії”, де були прописані основи проекту, в тому числі, право на отримання інформації, свободу думки і право на приватне життя.
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Для здійснення цих прав незабаром повинен бути створений “Форум інформації та демократії”, який розробить механізми регулювання і саморегулювання проекту.
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