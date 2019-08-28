G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия"

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43906 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121136 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125305 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128158 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152879 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150961 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140822 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201468 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия"

G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон представил на саммите G7 в Биаррице проект "Информация и Демократия". Участники саммита единогласно поддержали инициативу, об этом сообщила организация "Репортеры без границ" на своем сайте во вторник, 27 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке планируется формально закрепить участие стран в проекте. “Информация и демократия” — проект международной неправительственной организации “Репортеры без границ”, его главная задача: установить всемирные стандарты защиты объективной и достоверной информации.

В сентябре 2018 года была создана комиссия под руководством иранской правозащитницы Эбади Ширин и французского генерального секретаря “Репортеров без границ” Кристофа Делуар, куда вошли 25 представителей из 18 стран. Они подготовили декларацию “Заявление о информации и демократии”, где были прописаны основы проекта, в том числе, право на получение информации, свободу мысли и право на частную жизнь.

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Для осуществления этих прав вскоре должен быть создан “Форум информации и демократии”, который разработает механизмы регулирования и саморегулирования проекта.

Напомним, Украина ухудшила позиции в Глобальном индексе свободы прессы.

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