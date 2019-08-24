КНДР знову запустила дві балістичні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. КНДР провела черговий ракетний запуск. Як передає південнокорейське агентство "Ренхап" з посиланням на військовий штаб Південної Кореї, ракети були балістичними, повідомляє УНН.
Північна Корея двічі запустила непізнані ракети в Японське море.
Загрози для безпеки Японії цей пуск не становив, оскільки вони не досягли території виключної економічної зони країни.
Нагадаємо, КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря 16 серпня.