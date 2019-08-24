КНДР снова запустила две баллистические ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. КНДР провела очередной ракетный запуск. Как передает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военный штаб Южной Кореи, ракеты были баллистическими, сообщает УНН.
Северная Корея дважды запустила неопознанные ракеты в Японское море.
Угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, поскольку они не достигли территории исключительной экономической зоны страны.
Напомним, КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря 16 августа.