КНДР снова запустила две баллистические ракеты

Северная Корея дважды запустила неопознанные ракеты в Японское море.

Угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, поскольку они не достигли территории исключительной экономической зоны страны.

Напомним, КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря 16 августа.