Берлин, Париж и Лондон призывают КНДР сесть за стол переговоров

“Мы снова осуждаем неоднократные запуски ракет, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН”, — заявил во вторник, 27 августа, заместитель постпреда ООН от Германии Юрген Шульц, комментируя совместное заявление трех европейских государств. Ранее члены Совбеза ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

“Мы призываем Северную Корею вступить в осмысленные переговоры с США, как было согласовано президентом Трампом и Ким Чен Ыном”, — сказал Шульц. Пока северокорейская ядерная программа не прекращена, международные санкции останутся в силе. Важно, что в соответствии с заявлением немецкого политика, Совет Безопасности согласен с выполнением соответствующих резолюций.

Напомним, 24 августа КНДР вновь провела испытания оружия и, согласно собственным заявлениям, испытала “недавно разработанную сверхбольших” систему залпового огня. Государственные северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын лично руководил операцией. Южнокорейские военачальники предположили, что две ракеты, которые запустила КНДР на востоке страны, снова представляли собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Начиная с конца июля Пхеньян провел уже семь запусков ракет и управляемых средств поражения.

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