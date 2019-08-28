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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38159 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128898 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120110 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124737 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127860 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152653 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150940 просмотра

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Берлин, Париж и Лондон призывают КНДР сесть за стол переговоров

Берлин, Париж и Лондон призывают КНДР сесть за стол переговоров

Киев  •  УНН

 • 12090 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. После недавних испытаний оружия Северной Кореей представители Германии, Франции и Великобритании при ООН намерены призвать главу КНДР Ким Чен Ына сесть за стол переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мы снова осуждаем неоднократные запуски ракет, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН”, — заявил во вторник, 27 августа, заместитель постпреда ООН от Германии Юрген Шульц, комментируя совместное заявление трех европейских государств. Ранее члены Совбеза ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

“Мы призываем Северную Корею вступить в осмысленные переговоры с США, как было согласовано президентом Трампом и Ким Чен Ыном”, — сказал Шульц. Пока северокорейская ядерная программа не прекращена, международные санкции останутся в силе. Важно, что в соответствии с заявлением немецкого политика, Совет Безопасности согласен с выполнением соответствующих резолюций.

Напомним, 24 августа КНДР вновь провела испытания оружия и, согласно собственным заявлениям, испытала “недавно разработанную сверхбольших” систему залпового огня. Государственные северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын лично руководил операцией. Южнокорейские военачальники предположили, что две ракеты, которые запустила КНДР на востоке страны, снова представляли собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Начиная с конца июля Пхеньян провел уже семь запусков ракет и управляемых средств поражения.

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