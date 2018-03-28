Березневий вітровал на Закарпатті пошкодив майже 1000 га лісу

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 березня. УНН. Закарпатські лісівники попередньо оцінили наслідки негоди, яка сталася цього місяця на Закарпатті. Як повідомили УНН у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, вітровал пошкодив 995,2 гектари лісу, у тому числі суцільно 31,6 гектарів.

“Стихійне лихо знищило близько 20 тисяч кубічних метрів деревини. Наразі державною лісовою охороною та працівниками відповідних органів проводиться обстеження Держлісфонду для оцінки обсягів пошкодження насаджень вітровалами та вітроломами. Матеріальну шкоду буде з′ясовано після остаточної розчистки лісосік”, — розповіла у коментарі УНН речниця Закарпатського обласного лісомисливгоспу Юлія Давидова.

Як раніше повідомляв УНН, у зв’язку зі складними погодними умовами в ніч на неділю знеструмленими залишилися 134 населених пункти в 8 областях.

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