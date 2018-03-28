Мартовский ветровал на Закарпатье повредил около 1000 га леса
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 марта. УНН. Закарпатские лесники предварительно оценили последствия непогоды, которая произошла в этом месяце на Закарпатье. Как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, ветровала повредил 995,2 гектара леса, в том числе сплошь 31,6 гектаров.
“Стихийное бедствие уничтожило около 20 тыс. кубических метров древесины. Сейчас государственной лесной охраной и сотрудниками соответствующих органов проводится обследование Гослесфонда для оценки объемов повреждения насаждений ветровалы и валежником. Материальный ущерб будет выяснено после окончательной расчистки лесосек”, — рассказала в комментарии пресс-секретарь Закарпатского областного лисомисливгоспу Юлия Давыдова.
Как ранее сообщал УНН, в связи со сложными погодными условиями в ночь на воскресенье обесточенными остались 134 населенных пункта в 8 областях.