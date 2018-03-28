Мартовский ветровал на Закарпатье повредил около 1000 га леса

“Стихийное бедствие уничтожило около 20 тыс. кубических метров древесины. Сейчас государственной лесной охраной и сотрудниками соответствующих органов проводится обследование Гослесфонда для оценки объемов повреждения насаждений ветровалы и валежником. Материальный ущерб будет выяснено после окончательной расчистки лесосек”, — рассказала в комментарии пресс-секретарь Закарпатского областного лисомисливгоспу Юлия Давыдова.

Как ранее сообщал УНН, в связи со сложными погодными условиями в ночь на воскресенье обесточенными остались 134 населенных пункта в 8 областях.