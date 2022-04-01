Бербок: припинення війни в Україні "в руках Путіна", але він нікого не слухає

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"Воно знаходиться в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-якої причини. Тепер він зобов'язаний покласти край війні", - заявила Бербок.

"Жорстока реальність така, що сам Путін вибрав ... вести війну проти мирних жителів і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.

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За словами глави німецького МЗС, зараз Німеччина пропонує збільшену військову допомогу українському уряду, оскільки "ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарне з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка ясно дала зрозуміти, що для неї немає червоних ліній".

"Ми в Німеччині підтримуємо зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність так жорстоко змінилася. Нам довелося розгорнути наш курс в Німеччині на 180 градусів, тому що Україна потребувала нашої військової підтримки; ми зробили все, щоб уникнути цієї війни, але це було рішення Путіна зробити навпаки, і тому зараз ми також поставляємо зброю в Україну", — сказала вона.

Міністр закордонних справ вважає також, що санкції виявилися ефективними, залишивши Путіна "повністю ізольованим", проте вона зазначила, що між рф і Європою все ще існують міцні енергетичні зв'язки, які необхідно розірвати.

"Питання, яке ми піднімаємо про викопне паливо, нафту та енергетику, Європа пов'язана з Росією. Тому ми щодня працюємо над тим, щоб поступово позбутися залежності від викопного палива Росії", — сказала вона CNN.

На питання про те, що Путін говорить в дипломатичних переговорах, Бербок заявила, що російський президент "вступив в цю війну з помилковим наративом, з обманом... Цей помилковий наратив, який він розповідав світу, очевидно, також є тим, у що він сам вірить".

"Коли мій канцлер, коли інші, такі як президент Франції, розмовляють з Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право. Але він явно не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів", - сказала вона.

"Небагато тих, хто залишився біля нього, хто може насправді говорити з ним, не наважуються сказати йому правду про реальність в Україні, що його війська не такі успішні, як вони, очевидно, думали в минулому", — вважає міністр.

Нагадаємо

На цьому тижні чиновники США висловили впевненість в оцінці розвідки, що вказує на те, що військові радники ввели Путіна в оману щодо успіху дій російських збройних сил під час війни, яка триває вже більше місяця.

Раніше на цьому тижні президент США Джо Байден заявив, що є деякі ознаки того, що президент Росії Володимир Путін самоізолюється і карає деяких своїх радників.