Бербок: припинення війни в Україні "в руках Путіна", але він нікого не слухає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Відповідальність за припинення війни в Україні повністю лежить на президенту росії володимиру Путіну. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю CNN у п'ятницю, пише УНН.
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"Воно знаходиться в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-якої причини. Тепер він зобов'язаний покласти край війні", - заявила Бербок.
"Жорстока реальність така, що сам Путін вибрав ... вести війну проти мирних жителів і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.
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За словами глави німецького МЗС, зараз Німеччина пропонує збільшену військову допомогу українському уряду, оскільки "ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарне з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка ясно дала зрозуміти, що для неї немає червоних ліній".
"Ми в Німеччині підтримуємо зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність так жорстоко змінилася. Нам довелося розгорнути наш курс в Німеччині на 180 градусів, тому що Україна потребувала нашої військової підтримки; ми зробили все, щоб уникнути цієї війни, але це було рішення Путіна зробити навпаки, і тому зараз ми також поставляємо зброю в Україну", — сказала вона.
Міністр закордонних справ вважає також, що санкції виявилися ефективними, залишивши Путіна "повністю ізольованим", проте вона зазначила, що між рф і Європою все ще існують міцні енергетичні зв'язки, які необхідно розірвати.
"Питання, яке ми піднімаємо про викопне паливо, нафту та енергетику, Європа пов'язана з Росією. Тому ми щодня працюємо над тим, щоб поступово позбутися залежності від викопного палива Росії", — сказала вона CNN.
На питання про те, що Путін говорить в дипломатичних переговорах, Бербок заявила, що російський президент "вступив в цю війну з помилковим наративом, з обманом... Цей помилковий наратив, який він розповідав світу, очевидно, також є тим, у що він сам вірить".
"Коли мій канцлер, коли інші, такі як президент Франції, розмовляють з Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право. Але він явно не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів", - сказала вона.
"Небагато тих, хто залишився біля нього, хто може насправді говорити з ним, не наважуються сказати йому правду про реальність в Україні, що його війська не такі успішні, як вони, очевидно, думали в минулому", — вважає міністр.
Нагадаємо
На цьому тижні чиновники США висловили впевненість в оцінці розвідки, що вказує на те, що військові радники ввели Путіна в оману щодо успіху дій російських збройних сил під час війни, яка триває вже більше місяця.
Раніше на цьому тижні президент США Джо Байден заявив, що є деякі ознаки того, що президент Росії Володимир Путін самоізолюється і карає деяких своїх радників.