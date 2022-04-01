Бербок: прекращение войны в Украине "в руках Путина", но он никого не слушает

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"Оно находится в руках путина. Он тот, кто начал войну без всякой причины. Теперь он обязан положить конец войне", — заявила Бербок.

"Жестокая реальность такова, что сам Путин выбрал … вести войну против мирных жителей и вести войну против европейского мирного порядка", — сказала она.

Детали

По словам главы немецкого МИДа, сейчас Германия предлагает увеличенную военную помощь украинскому правительству, поскольку "мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарнос Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая ясно дала понять, что для нее нет красных линий”.

"Мы в Германии поддерживаем оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась. Нам пришлось развернуть наш курс в Германии на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке; мы сделали все, чтобы избежать этой войны, но это было решение путина сделать наоборот, и поэтому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", — сказала она.

Министр иностранных дел считает также, что санкции оказались эффективными, оставив путина "полностью изолированным", однако она отметила, что между рф и Европой все еще существуют прочные энергетические связи, которые необходимо разорвать.

"Вопрос, который мы поднимаем об ископаемом топливе, нефти и энергетике, Европа связана с россией. Поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы постепенно избавиться от зависимости от ископаемого топлива россии", — сказала она CNN.

На вопрос о том, что путин говорит в дипломатических переговорах, Бербок заявила, что российский президент "вступил в эту войну с ложным нарративом, с обманом. … Этот ложный нарратив, который он рассказывал миру, очевидно, также является тем, во что он сам верит".

"Когда мой канцлер, когда другие, такие как президент Франции, разговаривают с путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он явно не слушает моего канцлера и других международных партнеров", — сказала она.

"Те немногие, кто остался возле него, кто может на самом деле говорить с ним, не осмеливаются сказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не так успешны, как они, очевидно, думали в прошлом", — считает министр.

Напомним

На этой неделе чиновники США выразили уверенность в оценке разведки, что указывает на то, что военные советники ввели путина в заблуждение относительно успеха действий российских вооруженных сил во время войны, которая длится уже более месяца.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что есть некоторые признаки того, что президент россии владимир путин самоизолируется и наказывает некоторых своих советников.