Бербок: прекращение войны в Украине "в руках Путина", но он никого не слушает

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 33902 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 127228 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 77097 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 110296 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 145358 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 158038 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 348281 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138750 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124895 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 428603 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 59708 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 69229 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 69037 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 58829 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 56061 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 127255 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 348299 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 351131 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 428616 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 401457 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 17357 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 23301 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 96942 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 129235 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 148361 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Бербок: прекращение войны в Украине "в руках Путина", но он никого не слушает

Киев • УНН

 • 103658 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ответственность за прекращение войны в Украине полностью лежит на президенте россии владимире путине. Об этмом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью CNN в пятницу, пишет УНН.

Бербок: прекращение войны в Украине "в руках Путина", но он никого не слушает

Цитата

"Оно находится в руках путина. Он тот, кто начал войну без всякой причины. Теперь он обязан положить конец войне", — заявила Бербок.

"Жестокая реальность такова, что сам Путин выбрал … вести войну против мирных жителей и вести войну против европейского мирного порядка", — сказала она.

Детали

По словам главы немецкого МИДа, сейчас Германия предлагает увеличенную военную помощь украинскому правительству, поскольку "мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарнос Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая ясно дала понять, что для нее нет красных линий”.

"Мы в Германии поддерживаем оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась. Нам пришлось развернуть наш курс в Германии на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке; мы сделали все, чтобы избежать этой войны, но это было решение путина сделать наоборот, и поэтому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", — сказала она.

Министр иностранных дел считает также, что санкции оказались эффективными, оставив путина "полностью изолированным", однако она отметила, что между рф и Европой все еще существуют прочные энергетические связи, которые необходимо разорвать.

"Вопрос, который мы поднимаем об ископаемом топливе, нефти и энергетике, Европа связана с россией. Поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы постепенно избавиться от зависимости от ископаемого топлива россии", — сказала она CNN.

На вопрос о том, что путин говорит в дипломатических переговорах, Бербок заявила, что российский президент "вступил в эту войну с ложным нарративом, с обманом. … Этот ложный нарратив, который он рассказывал миру, очевидно, также является тем, во что он сам верит".

"Когда мой канцлер, когда другие, такие как президент Франции, разговаривают с путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он явно не слушает моего канцлера и других международных партнеров", — сказала она.

"Те немногие, кто остался возле него, кто может на самом деле говорить с ним, не осмеливаются сказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не так успешны, как они, очевидно, думали в прошлом", — считает министр.

Напомним

На этой неделе чиновники США выразили уверенность в оценке разведки, что указывает на то, что военные советники ввели путина в заблуждение относительно успеха действий российских вооруженных сил во время войны, которая длится уже более месяца.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что есть некоторые признаки того, что президент россии владимир путин самоизолируется и наказывает некоторых своих советников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74