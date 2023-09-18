Бербок назвала Сі диктатором. Китай викликав посла Німеччини "на килим"

Цитата

“Посол Німеччини в Пекіні Патрісія Флор була викликана в МЗС Китаю в неділю. Це сталося після того, як Бербок дала інтерв'ю американському телеканалу Fox News”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інтерв'ю вона назвала Сі диктатором.

Китай відреагував з великим обуренням

“Заяви Бербока були “надзвичайно абсурдними, серйозним порушенням політичної гідності Китаю і відкритою політичною провокацією”, — заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін.

Доповнення

В інтерв'ю американській телекомпанії Fox News Бербок нещодавно назвав лідера китайської держави і партії Сі Цзіньпіна диктатором.

“Якщо путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі Цзіньпін, як президент Китаю? Ось чому Україна повинна виграти цю війну”, — сказала Бербок.

Президент США Джо Байден у четвер назвав Китай “бомбою уповільненої дії” через його економічні проблеми та зазначив, що країна переживає ці проблеми через слабке зростання економіки.