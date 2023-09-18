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Бербок назвала Сі диктатором. Китай викликав посла Німеччини "на килим"

Бербок назвала Сі диктатором. Китай викликав посла Німеччини "на килим"

Київ • УНН

 • 349549 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Посла Німеччини викликали до МЗС Китаю через те, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала лідера КНР Сі Цзіньпіня диктатором. Про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на представника Міністерства закордонних справ, передає УНН.

Цитата

“Посол Німеччини в Пекіні Патрісія Флор була викликана в МЗС Китаю в неділю. Це сталося після того, як Бербок дала інтерв'ю американському телеканалу Fox News”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інтерв'ю вона назвала Сі диктатором.

Китай відреагував з великим обуренням

“Заяви Бербока були “надзвичайно абсурдними, серйозним порушенням політичної гідності Китаю і відкритою політичною провокацією”, — заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін.

Доповнення

В інтерв'ю американській телекомпанії Fox News Бербок нещодавно назвав лідера китайської держави і партії Сі Цзіньпіна диктатором.

“Якщо путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі Цзіньпін, як президент Китаю? Ось чому Україна повинна виграти цю війну”, — сказала Бербок.

Президент США Джо Байден у четвер назвав Китай “бомбою уповільненої дії” через його економічні проблеми та зазначив, що країна переживає ці проблеми через слабке зростання економіки.

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