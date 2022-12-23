Бенгальські вогні та петарди теж: на Київщині заборонили продавати та використовувати піротехніку

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Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

У Київській ОВА пояснили, що рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо.

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Нагадуємо, що на Київщині також заборонено використання святкової ілюмінації.