Бенгальські вогні та петарди теж: на Київщині заборонили продавати та використовувати піротехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На території Київщини заборонено реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану. Рішення прийнято під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області, передає УНН із посиланям на повідомлення Київської ОВА.
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Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.
У Київській ОВА пояснили, що рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо.
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Нагадуємо, що на Київщині також заборонено використання святкової ілюмінації.