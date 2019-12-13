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Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм

Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм

Київ • УНН

 • 15782 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Карнавал у бельгійському місті Алст вилучили з переліку культурної спадщини ЮНЕСКО через прояви антисемітизму під час проведення заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНЕСКО.

Цьогоріч під час карнавалу використали плакат, на якому зображені євреї з дзвіночками, великими носами та великою кількістю грошей.

Комітет ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини заявив, що такі дії порушують принципи організації, а саме: "повторення расистських та антисемітських вистав несумісні з основоположними принципами Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року".

Карнавал в Алсті проводять щорічно протягом трьох днів. У 2010 році його додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у список ЮНЕСКО внесли косівську мальовану кераміку.

Українські Національні Новини

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