Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Карнавал у бельгійському місті Алст вилучили з переліку культурної спадщини ЮНЕСКО через прояви антисемітизму під час проведення заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНЕСКО.
Цьогоріч під час карнавалу використали плакат, на якому зображені євреї з дзвіночками, великими носами та великою кількістю грошей.
Комітет ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини заявив, що такі дії порушують принципи організації, а саме: "повторення расистських та антисемітських вистав несумісні з основоположними принципами Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року".
Карнавал в Алсті проводять щорічно протягом трьох днів. У 2010 році його додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, у список ЮНЕСКО внесли косівську мальовану кераміку.