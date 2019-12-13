У список ЮНЕСКО внесли косівську мальовану кераміку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини включив кераміку з міста Косів Івано-Франківської області до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.
“Традиція косівської мальованої кераміки — посуд, предмети обрядів, іграшки і плитка — виникла в 18 столітті і має практичну і художню цінність. Кераміка, виготовлена з місцевої глини, характеризується своїми фігуративними візерунками з мотивами, які зображують історію, побут, фольклор, вірування і звичаї гуцулів. Ще однією характерною рисою кераміки є їх традиційний зелений, жовтий і коричневий кольори. Майстри ремесла працюють в невеликих, часто сімейних майстерень. Косівський коледж кафедри художньої кераміки несе особливу відповідальність за збереження традиції”, -сказали в ЮНЕСКО.
Екс-міністр культури Євген Нищук на своїй сторінці в Facebook написав: “Вітаю всіх, хто долучився до роботи над цим номінаційним досьє! Окремі вітання неймовірній Марії Гринюк, яка зараз перебуває на засіданні ЮНЕСКО і чия робота в підготовці номінації була надзвичайно важлива!”.
Відзначимо, що унікальну кераміку створюють не тільки в місті Косів, а й в селищі Кути і в селі Пістинь на Прикарпатті.
Нагадаємо, в список ЮНЕСКО включили ще п’ять культурних практик, серед яких бачата і альпінізм.