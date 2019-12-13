В список ЮНЕСКО внесли косивскую рисованную керамику

“Традиция косовской расписной керамики — посуда, предметы обрядов, игрушки и плитка — возникла в 18 веке и имеет практическую и художественную ценность. Керамика, изготовленная из местной глины, характеризуется своими фигуративными узорами с мотивами, изображающими историю, быт, фольклор, верования и обычаи гуцулов. Еще одной характерной чертой керамики является их традиционный зеленый, желтый и коричневый цвета. Мастера ремесла работают в небольших, часто семейных мастерских. Косовский колледж кафедры художественной керамики несет особую ответственность за сохранение традиции”, — сказали в ЮНЕСКО.

Экс-министр культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook написал: “Поздравляю всех, кто приобщился к работе над этим номинационным досье! Отдельные поздравления невероятной Марии Гринюк, которая сейчас находится на заседании ЮНЕСКО и чья работа в подготовке номинации была чрезвычайно важна!”.

Отметим, что уникальную керамику создают не только в городе Косов, а и в поселке Куты и в селе Пистынь на Прикарпатье.

Напомним, в список ЮНЕСКО включили еще пять культурных практик, среди которых бачата и альпинизм.