У список ЮНЕСКО включили ще п'ять культурних практик, серед яких бачата і альпінізм

У Список були додані наступні елементи:

Музика і танець домініканської бачати - Домініканська Республіка

Музика і танець домініканської бачати поєднують ритм болеро з іншими афро-Антільськими жанрами. В цілому тексти висловлюють глибоке почуття любові, пристрасті і ностальгії. Бачата традиційно виконується невеликою групою музикантів з гітарою в якості ведучого інструменту, в супроводі ударних і баса.

Ефіопське Богоявлення - Ефіопія

Ефіопське Богоявлення - це барвисте свято, що відзначається по всій країні в ознаменування хрещення Ісуса Христа. Святкування починається напередодні головного свята, коли учасники супроводжують свій парафіяльний Табот, що представляє Скрижалі Заповіту, в басейн, річку або штучне водоймище. Потім святкують відвідують вечірні молитви і богослужіння. Перед наступним заходом кожен Табот повертається назад до своєї церкви.

Альпінізм - Франція, Італія, Швейцарія

Альпінізм - це мистецтво сходження на вершини і схили високих гір в кам'янистій або льодовикової місцевості. Цей вид спорту вимагає фізичних, технічних і інтелектуальних здібностей і характеризується загальною культурою, пов'язаної з високогірної середовищем, історією скелелазіння і супутніми цінностями. Альпінізм також включає в себе знання навколишнього середовища і сильний командний дух.

Виготовлення традиційного іранського інструменту Дотар і виконавське мистецтво на ньому - Ісламська Республіка Іран

Виготовлення традиційного іранського інструменту Дотар - двострунний щипкового музичного інструменту - і виконавське мистецтво на ньому є одним з найбільш видатних соціальних і культурних компонентів фольклорної музики етнічних груп в регіонах, де поширений цей інструмент. Виконавці грають на Дотар під час ключових соціальних і культурних заходів, таких як весілля і ритуальні церемонії, а також на фестивалях.

Процес виготовлення Талавери з Пуебли і Тлакскали (Мексика) і кераміка з Талавера-де-ла-Рейна і Ель-Пуенте-дель-Арсобіспо (Іспанія) - Мексика, Іспанія

Процес виготовлення Талавери в Мексиці і кераміка в Іспанії ототожнюються з двома громадами в кожній країні. Незважаючи на зміни, що відбулися з плином часу, в тому числі використання електричних гончарних коліс, ремісничі процеси залишаються дуже схожими на процеси XVI століття. Ключові навички включають в себе підготовку глини, виготовлення глиняного посуду з використанням гончарного круга або відливання, декорування, приготування пігментів, глазурування і догляд за піччю.

Так, репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства спрямований на підвищення обізнаності громадськості про традиції і знаннях громад без визнання стандартів переваги або винятковості.

12 грудня Комітет завершив розгляд заявок на включення в Списки нематеріальної культурної спадщини.

Нагадаємо, раніше в списки ЮНЕСКО включили 10 культурних практик.