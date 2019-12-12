Візантійський спів і приготування айрага: поповнився список нематеріальних цінностей ЮНЕСКО

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини включив ще один елемент до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, і дев'ять елементів до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужба ЮНЕСКО.

Так, новий елемент в Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони: білоруський Весняний обряд "Юраўскі карагод".

Весняний обряд "Юраўскі карагод" проводиться жителями села Погост в День святого Георгія і включає в себе різні церемоніальні заходи.

Таким чином, загальне число елементів, внесених до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, в рамках сесії Комітету в цьому році становить п'ять елементів.

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Нові елементи в репрезентативності списку нематеріальної культурної спадщини людства:

Вірменська писемність та її відображення в культурі - Вірменія

Елемент включає в себе багатовікове мистецтво вірменської писемності, а також багату культуру декоративного письма і його численні застосування.

Отгонноє тваринництво, сезонне переміщення домашньої худоби з міграційних маршрутах в Середземномор'ї і в Альпах - Австрія, Греція, Італія

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Знання, навички, традиції і практики, пов'язані з фініковою пальмою - Бахрейн; Єгипет; Ірак; Йорданія; Кувейт; Мавританія; Марокко; Оман; Палестина; Саудівська Аравія; Судан; Туніс; Об'єднані Арабські Емірати; Ємен

Протягом століть фінікова пальма породила численні пов'язані з нею ремесла, професії і традиції. Носіями і практикуючими є власники ферм з фініковими пальмами, фермери, які займаються вирощуванням дерева, ремісники, що виробляють традиційні вироби, торговці фініками, художники і виконавці фольклорних оповідань і віршів, пов'язаних з фінікової пальми.

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Фестиваль Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder в місті Ла-Пас - Багатонаціональна Держава Болівія

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Морна - музичний стиль в Кабо-Верде - Кабо Верде

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Повідомляється, що репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства спрямований на підвищення обізнаності громадськості про традиції і знаннях громад без визнання стандартів переваги або винятковості.

Як раніше повідомляв УНН, Всесвітній фонд пам'ятників опублікував список об'єктів культурної спадщини 2020 року, які потребують термінової реставрації.



