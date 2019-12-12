Византийское пение и приготовление айрага: пополнился список нематериальных ценностей ЮНЕСКО

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще один элемент в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и девять элементов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Так, новый элемент в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране: белорусский Весенний обряд "Юраўски карагод".

Весенний обряд "Юраўски карагод" проводится жителями села Погост в День святого Георгия и включает в себя различные церемониальные мероприятия.

Таким образом, общее число элементов, внесенных в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, в рамках сессии Комитета в этом году составляет пять элементов.

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Новые элементы в репрезентативности список нематериального культурного наследия человечества:

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Элемент включает в себя многовековое искусство армянской письменности, а также богатую культуру декоративного письма и его многочисленные применения.

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Сообщается, что репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности общественности о традициях и знаниях общин без признания стандартов преимущества или исключительности.

Как ранее сообщал УНН, Всемирный фонд памятников опубликовал список объектов культурного наследия 2020 года, которые нуждаются в срочной реставрации.



