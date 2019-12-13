В список ЮНЕСКО включили еще пять культурных практик, среди которых бачата и альпинизм

В Список были добавлены следующие элементы:

Музыка и танец доминиканской бачаты – Доминиканская Республика

Музыка и танец доминиканской бачаты сочетают ритм болеро с другими афро-антильскими жанрами. В целом тексты выражают глубокое чувство любви, страсти и ностальгии. Бачата традиционно исполняется небольшой группой музыкантов с гитарой в качестве ведущего инструмента, в сопровождении ударных и баса.

Эфиопское Богоявление – Эфиопия

Эфиопское Богоявление – это красочный праздник, отмечаемый по всей стране в ознаменование крещения Иисуса Христа. Празднование начинается в канун главного праздника, когда участники сопровождают свой приходской Табот, представляющий Скрижали Завета, в бассейн, реку или искусственное водохранилище. Затем празднующие посещают вечерние молитвы и богослужения. Перед следующим мероприятием каждый Табот возвращается обратно в свою церковь.

Альпинизм – Франция, Италия, Швейцария

Альпинизм – это искусство восхождения на вершины и склоны высоких гор в каменистой или ледниковой местности. Этот вид спорта требует физических, технических и интеллектуальных способностей и характеризуется общей культурой, связанной с высокогорной средой, историей скалолазания и сопутствующими ценностями. Альпинизм также включает в себя знание окружающей среды и сильный командный дух.

Изготовление традиционного иранского инструмента дотар и исполнительское искусство на нем – Исламская Республика Иран

Изготовление традиционного иранского инструмента дотар – двухструнного щипкового музыкального инструмента – и исполнительское искусство на нем являются одним из наиболее выдающихся социальных и культурных компонентов фольклорной музыки этнических групп в регионах, где распространён этот инструмент. Исполнители играют на дотар во время ключевых социальных и культурных мероприятий, таких как свадьбы и ритуальные церемонии, а также на фестивалях.

Процесс изготовления талаверы из Пуэблы и Тлакскалы (Мексика) и керамика из Талавера-де-ла-Рейна и Эль-Пуэнте-дель-Арсобиспо (Испания) – Мексика, Испания

Процесс изготовления талаверы в Мексике и керамика в Испании отождествляются с двумя общинами в каждой стране. Несмотря на изменения, произошедшие с течением времени, в том числе использование электрических гончарных колес, ремесленные процессы остаются очень похожими на процессы XVI века. Ключевые навыки включают в себя подготовку глины, изготовление глиняной посуды с использованием гончарного круга или отливки, декорирование, приготовление пигментов, глазирование и уход за печью.

Так, репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности общественности о традициях и знаниях общин без признания стандартов превосходства или исключительности.

12 декабря Комитет завершил рассмотрение заявок на включение в Списки нематериального культурного наследия.

Напомним, ранее в списки ЮНЕСКО включили 10 культурных практик.