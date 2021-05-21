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Бекхем, Джеррард та інші: АПЛ включила шість гравців в Зал слави

Київ • УНН

 • 12726 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Керівництво Англійської Прем'єр-ліги оголосило нові імена учасників Залу слави чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт АПЛ.

Бекхем, Джеррард та інші: АПЛ включила шість гравців в Зал слави

Деталі

У 2021 році в Зал слави вирішили включити 8 гравців. Раніше першими футболістами, які удостоїлися такої честі, стали Алан Ширер та Тьєррі Анрі. Решту шість гравців вибирали голосуванням з 23 кандидатів.

Перемогу у голосуванні здобули:

Девід Бекхем, Ерік Кантона, Денніс Бергкамп, Стівен Джеррард, Франк Лемпард і Рой Кін.

Цитата

“Для мене честь потрапити до Залу слави разом з такими легендами футболу і ліги. АПЛ була дуже важливою частиною моєї кар’єри і життя, і мені приємно, що мене ставлять поруч із зірками. Я грав з ними, грав проти них і брав з них приклад . Ще більшою честю для мене є той факт, що це рішення уболівальників”, — наголосив Бекхем.

Доповнення

Бекхем виступав за “Манчестер Юнайтед” 10 сезонів поспіль, починаючи з 1993 року. У складі команди він завоював шість титулів чемпіона Англії, два Кубка країни, а також одну перемогу в Лізі чемпіонів.

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