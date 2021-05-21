Бекхэм, Джеррард и другие: АПЛ включила шесть игроков в Зал славы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Руководство Английской Премьер-лиги объявило новые имена участников Зала славы чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Детали
В 2021 году в Зал славы решили включить 8 игроков. Ранее первыми футболистами, которые удостоились такой чести, стали Алан Ширер и Тьерри Анри. Остальные шесть игроков выбирали голосованием с 23 кандидатов.
Победу в голосовании получили:
Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Франк Лэмпард и Рой Кин.
Цитата
“Для меня честь попасть в Зал славы вместе с такими легендами футбола и лиги. АПЛ была очень важной частью моей карьеры и жизни, и мне приятно, что меня ставят рядом со звездами. Я играл с ними, играл против них и брал с них пример. Еще большей честью для меня является тот факт, что это решение болельщиков”, — отметил Бекхэм.
Дополнение
Бекхэм выступал за “Манчестер Юнайтед” 10 сезонов подряд, начиная с 1993 года. В составе команды он завоевал шесть титулов чемпиона Англии, два Кубка страны, а также одну победу в Лиге чемпионов.