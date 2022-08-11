БЕБ отримало доступ до документів, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу, пов’язаним з рф

Цитата

“Співробітники БЕБ, з метою перевірки достовірності даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу, направили до КРАІЛ запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. Зокрема, підприємства, де бенефіціарами або керівниками є громадяни росії, або афілійовані з ними особи.

Службові особи КРАІЛу, повідомили про неможливість надання копій запитуваних документів посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ. У зв’язку з відсутністю запитуваних БЕБ документів, їх аналіз відповідно не здійснювався.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України було отримано Ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних вище документів, яка була скерована для виконання до КРАІЛ.

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебували у володінні КРАІЛ, на підставі ухвали суду вилучено копії ліцензійних справ. На даний час проводиться аналіз отриманих документів”, - повідомили у Бюро економічної безпеки.

Додамо

БЕБ розпочало досудове розслідування в кримінальному проваджені за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо букмекерської діяльності операторів грального бізнесу без відповідної ліцензії. Йдеться зокрема й про проросійського букмекера 1xBet.

У межах досудового розслідування досліджуються обставини, за яких службові особи компанії, за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без відповідної ліцензії за минулий період

у діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліценцій на провадження відповідного типу діяльності. Що, своєю чергою, призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Автор петиції зазначив, що надання ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належать громадянам рф, було зроблено всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, “що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії російської федерації проти України".

Про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xBet журналісти писали ще в червні місяці.

Ліцензії для роботи під цим брендом видали ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка номінально належить українським громадянам, водночас сам бренд контролюється з росії - Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

За інформацією журналістів, українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (бренд 1xBet) за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.

Окрім того, журналісти-розслідувачі стверджують, що допоміг у видачі ліцензії проросійському букмекеру для роботи в Україні нібито куратор українського грального ринку, громадянин України Борис Баум, який після скандалу з проросійським букмекером покинув Україну, виїхавши за кордон за латвійським паспортом.