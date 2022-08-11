БЭБ получило доступ к документам, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса, связанным с рф

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“Сотрудники БЭБ, с целью проверки достоверности данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса, направили в КРАИЛ запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В частности, предприятия, где бенефициарами или руководителями являются граждане россии или аффилированные с ними лица.

Должностные лица КРАИЛА, сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ. В связи с отсутствием запрашиваемых БЭБ документов, их анализ соответственно не осуществлялся.

В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины было получено Постановление о временном доступе к указанным выше документам, которое было направлено для исполнения в КРАИЛ.

Проведенным временным доступом к документам, которые находились во владении КРАИЛ, на основании постановления суда изъяты копии лицензионных дел. В настоящее время проводится анализ полученных документов”, – сообщили в Бюро экономической безопасности.

Добавим

БЭБ начало досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора по букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет о пророссийском букмекере 1xBet.

В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии за истекший период.

В деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины".

О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.

Лицензии для работы под этим брендом выдали ООО "Твоя беттинговая компания", номинально принадлежащему украинским гражданам, в то же время сам бренд контролируется из россии - Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка, гражданин Украины Борис Баум, после скандала с пророссийским букмекером покинувший Украину, выехав за границу по латвийскому паспорту.