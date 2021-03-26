Байден заговорив про відстрочку виведення військ США з Афганістану

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"У мої наміри не входить, щоб залишатися там надовго", - сказав Байден під час своєї першої прес-конференції з часу інавгурації.

"Ми підемо. Питання в тому, коли ми підемо", - додав він.

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Відповідаючи на запитання про те, чи буде зберігатися американська військова присутність в Афганістані в 2022 році, американський лідер зазначив: "Не можу собі уявити, щоб це було так".

"Ми зустрічалися з нашими союзниками, особливо з тими, хто все ще має війська в Афганістані, - і якщо ми підемо, ми будемо робити це безпечно та впорядковано", - сказав Байден.

Із заяви Байдена видно, що він планує вивести 2500 американських військовослужбовців, що залишилися в країні, майже через 20 років після того, як президент Джордж Буш-старший наказав вторгнутися в країну і ліквідувати там базу "Аль-Каїди", з якої 11 вересня 2001 року розпочалися теракти, пише видання.

Але представники Пентагону попереджають, що війська необхідні для підтримки мінімальних сил для збору розвідданих та проведення антитерористичних операцій.

Додамо

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби своєю чергою гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не ухвалила рішення з приводу виведення військ з Афганістану.