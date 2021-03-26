Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джозеф Байден считает, что американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана до 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации с "Талибаном", пишет УНН со ссылкой на New York Times.