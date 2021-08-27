Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю через вибухи в Кабулі

Цитата
“Двосторонні переговори (Байдена) з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом відкладені”, — повідомили в Білому домі журналістам. Причин такого рішення зазначено не було. Також не повідомляється, коли почнуться переговори.
Доповнення
Раніше про те, що зустріч відкладена, повідомив інформаційний портал Axios з посиланням на свої джерела. За даними порталу, Білий дім попросив ізраїльського прем’єра поки не виїжджати з вашингтонської готелю, де той зупинився, на зустріч з американським лідером, яка повинна була початися о 11:30 (18:30 за часом Києва). Як зазначає Axios, президент все ще веде консультації в Білому домі через ситуацію навколо вибухів в афганській столиці. Як повідомив телеканал CNN, Байден після теракту в Афганістані проводить зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.
Теракти в аеропорту Кабула
У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Раніше повідомлялось, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.
Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий — неподалік від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. “Талібан” засудив подію.