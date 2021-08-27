Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле

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“Двусторонние переговоры (Байдена) с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом отложены”, — сообщили в Белом доме журналистам. Причин такого решения указано не было. Также не сообщается, когда начнутся переговоры.
Дополнение
Ранее о том, что встреча отложена, сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным портала, Белый дом попросил израильского премьера пока не выезжать из вашингтонской гостиницы, где он остановился, на встречу с американским лидером, которая должна была начаться в 11:30 (18:30 по времени Киева). Как отмечает Axios, президент все еще ведет консультации в Белом доме из-за ситуации вокруг взрывов в афганской столице. Как сообщил телеканал CNN, Байден после теракта в Афганистане проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.
Теракты в аэропорту Кабула
В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.