Байден уперше закликав до імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Колишній віцепрезидент США й потенційний кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден уперше закликав до імпічменту чинного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“На виду у світу й американського народу Дональд Трамп порушив присягу, зрадив цю націю і здійснив дії, які підлягають імпічменту. Щоб зберегти нашу Конституцію, нашу демократію, нашу цілісність, йому мають оголосити імпічмент”, — сказав Байден під час мітингу в Рочестері, штат Нью-Гемпшир.
Колишній віцепрезидент сказав прихильникам, що Трамп “прострілює дірки в Конституції”, просячи іноземні держави втручатися у президентські вибори 2020 року.
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У відповідь Трамп заявив у Twitter, що “жалюгідно бачити Сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Гантером, на шкоду американському платнику податків обікрав принаймні дві країни на мільйони доларів, вимагає мого імпічменту. Я не зробив нічого поганого. Невдала кампанія Джо не дала йому іншого вибору”.
Нагадаємо, Китай відреагував на заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена.