Байден впервые призвал к импичменту Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден впервые призвал к импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“На виду у мира и американского народа Дональд Трамп нарушил присягу, изменил эту нацию и совершил действия, которые подлежат импичменту. Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу целостность, ему должны объявить импичмент”, — сказал Байден во время митинга в Рочестере, штат Нью-Гемпшир.
Бывший вице-президент сказал сторонникам, что Трамп “простреливает дыры в Конституции”, прося иностранные государства вмешиваться в президентские выборы 2020 года.
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В ответ Трамп заявил в Twitter, что “жалко видеть Сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером, который в ущерб американскому налогоплательщику обокрал крайней мере две страны на миллионы долларов, и который теперь требует моего импичмента. Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора”.
Напомним, Китай отреагировал на призыв Трампа начать расследование Байдена.