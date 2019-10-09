Байден впервые призвал к импичменту Трампа

“На виду у мира и американского народа Дональд Трамп нарушил присягу, изменил эту нацию и совершил действия, которые подлежат импичменту. Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу целостность, ему должны объявить импичмент”, — сказал Байден во время митинга в Рочестере, штат Нью-Гемпшир.

Бывший вице-президент сказал сторонникам, что Трамп “простреливает дыры в Конституции”, прося иностранные государства вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

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В ответ Трамп заявил в Twitter, что “жалко видеть Сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером, который в ущерб американскому налогоплательщику обокрал крайней мере две страны на миллионы долларов, и который теперь требует моего импичмента. Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора”.

Напомним, Китай отреагировал на призыв Трампа начать расследование Байдена.