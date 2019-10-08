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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Китай відреагував на заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, що Китай не має наміру втручатися у внутрішні справи США. Про це сказав представник китайського МЗС, коментуючи недавній заклик президента США Дональда Трампа розслідувати дії його конкурента на виборах Джо Байдена та його сина, передає УНН із посиланням на Reuters.

Китай відреагував на заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена

"Китай завжди переслідував невтручання у внутрішні справи інших країн", - заявив на пресконференції офіційний представник МЗС Ґен Шуан.

"Ми не маємо наміру втручатися у справи Сполучених Штатів. Наша позиція залишається послідовною та ясною з цього питання", - додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україна почати розслідування щодо одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена.

Коментуючи його слова, міністр закордонних справ України заявив, що Україна зараз найменше б хотіла бути втягнутою у внутрішні проблеми США напередодні виборів.

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