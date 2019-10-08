Китай отреагировал на призыв Трампа начать расследование в отношении Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что Китай не намерен вмешиваться во внутренние дела США. Об этом сказал представитель китайского МИД, комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа расследовать действия его конкурента на выборах Джо Байдена и его сына, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Китай всегда преследовал невмешательство во внутренние дела других стран", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Гэн Шуан.
"Мы не намерены вмешиваться в дела Соединенных Штатов. Наша позиция остается последовательной и ясной по этому вопросу", - добавил он.
Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.
Комментируя его слова, министр иностранных дел Украины заявил, что Украина сейчас меньше всего бы хотела быть втянутой во внутренние проблемы США накануне выборов.