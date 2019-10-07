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Пристайко прокомментировал призыв Трампа начать расследование по Байдену

Киев • УНН

 • 10279 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Меньше всего, чего бы хотела сейчас Украина, - это быть втянутой во внутренние проблемы США накануне выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, отвечая на вопрос о недавних призывах президента США по расследованию деятельности его оппонента в Украине, передает корреспондент УНН.

Пристайко прокомментировал призыв Трампа начать расследование по Байдену

"Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели - это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов. Так случилось, что мы были затянуты с самого начала каденции президента Трампа. И все наши шаги были направлены на то, чтобы объяснить - особенно это стало очевидно с нашими собственными выборами, и, по мнению многих в мире, были прозрачными и прошли без вмешательств - и Президент Зеленский так и сказал президенту Трампу: "Я избирался, и большое количество людей поддержали меня. Залогом этого стала только возможность законного, честного, демократического проведения выборов", - сказал Пристайко.

По его словам, Зеленский заявил Трампу, что наибольшей угрозой для него было то, чтобы кто-то вмешивался в украинские выборы.

"Я этого не допускаю, и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США. Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по "Бурисме" и любым другим кампаниям, должны происходить без вмешательств правительства, должны быть справедливыми... ", - добавил министр, приводя слова Президента в разговоре с американским коллегой.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.

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