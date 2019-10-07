Пристайко прокомментировал призыв Трампа начать расследование по Байдену

"Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели - это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов. Так случилось, что мы были затянуты с самого начала каденции президента Трампа. И все наши шаги были направлены на то, чтобы объяснить - особенно это стало очевидно с нашими собственными выборами, и, по мнению многих в мире, были прозрачными и прошли без вмешательств - и Президент Зеленский так и сказал президенту Трампу: "Я избирался, и большое количество людей поддержали меня. Залогом этого стала только возможность законного, честного, демократического проведения выборов", - сказал Пристайко.

По его словам, Зеленский заявил Трампу, что наибольшей угрозой для него было то, чтобы кто-то вмешивался в украинские выборы.

"Я этого не допускаю, и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США. Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по "Бурисме" и любым другим кампаниям, должны происходить без вмешательств правительства, должны быть справедливыми... ", - добавил министр, приводя слова Президента в разговоре с американским коллегой.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена.