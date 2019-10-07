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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Пристайко прокоментував заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Найменше, чого б хотіла зараз Україна, – це бути втягнутою у внутрішні проблеми США напередодні виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсем, відповідаючи на питання щодо нещодавніх закликів президента США щодо розслідування діяльності його опонента в Україні, передає кореспондент УНН.

Пристайко прокоментував заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена

"Найменше, чого б ми хотіли, коли у нас є війна з Росією, коли у нас надзвичайно складні переговори, у нас настільки багато проблем, що найменше, чого б ми хотіли – це бути втягнутими у внутрішні проблеми США напередодні виборів. Так сталося, що ми були затягнуті з самого початку каденції президента Трампа. І всі наші кроки були спрямовані на те, щоб пояснити – особливо це стало очевидно з нашими власними виборами, і, на переконання багатьох у світі, були прозорими й пройшли без втручань – і Президент Зеленський так і сказав президенту Трампу: "Я обирався, і велика кількість людей підтримали мене. Запорукою цьому стала тільки можливість законного, чесного, демократичного проведення виборів", - сказав Пристайко.

З його слів, Зеленський заявив Трампу, що найбільшою загрозою для нього було те, щоб хтось втручався в українські вибори.

"Я цього не допускаю, і не можу уявити, щоб хтось з українців намагався вплинути, тим більше на вибори у США. Це дійсно шкодить нам, і ми намагалися пояснити, що розслідування, які мають вестися по "Бурісмі" та будь-яким іншим кампаніям, мають відбуватись без втручань уряду, мають бути справедливими…"- додав міністр, наводячи слова Президента в розмові з американським колегою.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена. 

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