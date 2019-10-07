Пристайко прокоментував заклик Трампа почати розслідування щодо Байдена

"Найменше, чого б ми хотіли, коли у нас є війна з Росією, коли у нас надзвичайно складні переговори, у нас настільки багато проблем, що найменше, чого б ми хотіли – це бути втягнутими у внутрішні проблеми США напередодні виборів. Так сталося, що ми були затягнуті з самого початку каденції президента Трампа. І всі наші кроки були спрямовані на те, щоб пояснити – особливо це стало очевидно з нашими власними виборами, і, на переконання багатьох у світі, були прозорими й пройшли без втручань – і Президент Зеленський так і сказав президенту Трампу: "Я обирався, і велика кількість людей підтримали мене. Запорукою цьому стала тільки можливість законного, чесного, демократичного проведення виборів", - сказав Пристайко.

З його слів, Зеленський заявив Трампу, що найбільшою загрозою для нього було те, щоб хтось втручався в українські вибори.

"Я цього не допускаю, і не можу уявити, щоб хтось з українців намагався вплинути, тим більше на вибори у США. Це дійсно шкодить нам, і ми намагалися пояснити, що розслідування, які мають вестися по "Бурісмі" та будь-яким іншим кампаніям, мають відбуватись без втручань уряду, мають бути справедливими…"- додав міністр, наводячи слова Президента в розмові з американським колегою.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена.