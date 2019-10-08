Більшість американців підтримує початок процедури імпічменту Трампа - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Більшість американців підтримують розслідування імпічменту президенту США Дональду Трампу, ініційованого спікером Палати представників Ненсі Пелосі на підставі підозр, що в липневій телефонній розмові з Президентом Володимиром Зеленським Трамп тиснув на Україну з метою початку розслідування справ свого конкурента Джо Байдена. Про це свідчать цифри недавнього опитування, передає УНН з посиланням на The Hill.
Опитування, проведене вашингтонської школою політики та управління ім.Шара на початку вівторка, показав, що 58% опитаних сказали, що вважають вірним рішення Палати представників США почати розслідування, в порівнянні з 38%, які з цим не погодилися.
Майже половина - 49% - сказали, що законодавці в нижній палаті повинні притягти до відповідальності Трампа і зажадати його відсторонення від посади.
Тільки 6% респондентів підтримують тільки розслідування, без відсторонення Трампа.
Більше половини незалежних виборців - 57% - заявили, що підтримують початок процедури імпічменту, а 49% заявили, що Палата представників повинна проголосувати, щоб усунути Трампа з посади.
Коментуючи телефонну розмову між Зеленським і Трампом, більшість американців, 62%, заявили, що зміст дзвінка був недоречним, в порівнянні з 32%, які вважають, що це не так.
Опитування проводилося з 1 по 6 жовтня, в ньому взяли участь 1007 дорослих. Похибка становить 3,5 процентних пунктів.
Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка обіймала цю посаду в 2016-2019 роках, дала згоду на дачу свідчення в Конгресі США в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.