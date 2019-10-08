Більшість американців підтримує початок процедури імпічменту Трампа - опитування

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Більшість американців підтримують розслідування імпічменту президенту США Дональду Трампу, ініційованого спікером Палати представників Ненсі Пелосі на підставі підозр, що в липневій телефонній розмові з Президентом Володимиром Зеленським Трамп тиснув на Україну з метою початку розслідування справ свого конкурента Джо Байдена. Про це свідчать цифри недавнього опитування, передає УНН з посиланням на The Hill.