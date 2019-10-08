Большинство американцев поддерживает начало процедуры импичмента Трампа - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Большинство американцев поддерживают расследования импичмента президенту США Дональду Трампу, инициированного спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на основании подозрений, что в июльском телефонном разговоре с Президентом Владимиром Зеленским Трамп давил на Украину с целью начала расследования дел своего конкурента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют цифры недавнего опроса, передает УНН со ссылкой на The Hill.
Опрос, проведенный вашингтонской школой политики и управления им.Шара в начале вторника, показал, что 58% опрошенных сказали, что считают верным решение Палаты представителей США начать расследование, по сравнению с 38%, которые с этим не согласились.
Почти половина - 49% - сказали, что законодатели в нижней палате должны привлечь к ответственности Трампа и потребовать его отстранения от должности.
Только 6% респондентов поддерживают только расследование, без отстранения Трампа.
Более половины независимых избирателей - 57% - заявили, что поддерживают начало процедуры импичмента, а 49% заявили, что Палата представителей должна проголосовать, чтобы устранить Трампа с должности.
Комментируя телефонный разговор между Зеленским и Трампом, большинство американцев, 62% заявили, что содержание звонка было неуместным, по сравнению с 32%, которые считают, что это не так.
Опрос проводился с 1 по 6 октября, в нем приняли участие 1007 взрослых. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович, которая занимала эту должность в 2016-2019 годах, дала согласие на дачу показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.