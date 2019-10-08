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Большинство американцев поддерживает начало процедуры импичмента Трампа - опрос

Киев • УНН

 • 14408 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Большинство американцев поддерживают расследования импичмента президенту США Дональду Трампу, инициированного спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на основании подозрений, что в июльском телефонном разговоре с Президентом Владимиром Зеленским Трамп давил на Украину с целью начала расследования дел своего конкурента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют цифры недавнего опроса, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Большинство американцев поддерживает начало процедуры импичмента Трампа - опрос

Опрос, проведенный вашингтонской школой политики и управления им.Шара в начале вторника, показал, что 58% опрошенных сказали, что считают верным решение Палаты представителей США начать расследование, по сравнению с 38%, которые с этим не согласились.

Почти половина - 49% - сказали, что законодатели в нижней палате должны привлечь к ответственности Трампа и потребовать его отстранения от должности.

Только 6% респондентов поддерживают только расследование, без отстранения Трампа.

Более половины независимых избирателей - 57% - заявили, что поддерживают начало процедуры импичмента, а 49% заявили, что Палата представителей должна проголосовать, чтобы устранить Трампа с должности.

Комментируя телефонный разговор между Зеленским и Трампом, большинство американцев, 62% заявили, что содержание звонка было неуместным, по сравнению с 32%, которые считают, что это не так.

Опрос проводился с 1 по 6 октября, в нем приняли участие 1007 взрослых. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович, которая занимала эту должность в 2016-2019 годах, дала согласие на дачу показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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