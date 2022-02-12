Байден та Путін розпочали переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін почали телефонну розмову. Такі повідомлення після 18 години за Києвом почали оприлюднювати американські ЗМІ, пише УНН.
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"Дзвінок Байдена та Путіна щодо України триває", - вказує журналіст AP.
"Розмова Байдена і Путіна розпочалася об 11:04 EST (18:04 за Києвом - ред.), за словами представника Білого дому. У ці вихідні Байден перебуває в Кемп-Девіді", - відзначив журналіст FT.
Також сьогодні США та РФ провели переговори по лінії голів дипломатії країн та Міноборони.
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Президент Франції Макрон та Путін провели телефонну розмову, вона тривала понад півтори години.
У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.
У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.