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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 33699 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Байден та Путін розпочали переговори

Байден та Путін розпочали переговори

Київ • УНН

 • 63732 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін почали телефонну розмову. Такі повідомлення після 18 години за Києвом почали оприлюднювати американські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Дзвінок Байдена та Путіна щодо України триває", - вказує журналіст AP.

"Розмова Байдена і Путіна розпочалася об 11:04 EST (18:04 за Києвом - ред.), за словами представника Білого дому. У ці вихідні Байден перебуває в Кемп-Девіді", - відзначив журналіст FT.

Також сьогодні США та РФ провели переговори по лінії голів дипломатії країн та Міноборони.

Раніше

Президент Франції Макрон та Путін провели телефонну розмову, вона тривала понад півтори години.

У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.

У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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