Байден планує балотуватися у президенти США у 2024 році - Bloomberg

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“Це може призвести до реваншу з колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у 2024 році”, – зазначає видання.

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Повідомляється, що теперішній лідер рішуче налаштований продовжити своє перебування на посаді очільника країни – навіть попри те, що більшість демократів віддали б перевагу іншому кандидату.

Люди, близькі до Байдена, зазначають, що його надихають нещодавні перемоги у законодавчій, економічній та зовнішній політиці.

Водночас троє демократів у Конгресі нещодавно запропонували Байдену поступитися місцем молодшому наступнику, а ще кілька демонстративно відмовилися підтримати його переобрання.

Згідно з аналізом опитувань FiveThirtyEight, рейтинг схвалення Байдена становить лише близько 40%. Президент часто звертає увагу на результати опитувань, які показують, що він переміг би Трампа, якби обирали між ними двома у 2024 році.

Він також вважає, що виграв номінацію від Демократичної партії в 2020 році, оскільки мав найкращий шанс усунути колишнього президента від влади.

Зі свого боку союзники розповідають, що рішучість Байдена зросла на тлі розкриття інформації про роль Трампа у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, а також підтримки колишнього президента республіканцями, що зростає.

Доповнення

Президент США Джо Байден звинуватив колишнього главу держави Дональда Трампа у спробі завадити мирній передачі влади в країні за підсумками виборів 2020 року, що призвело до заворушень у Вашингтоні та штурму Капітолію.

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які виграв Джо Байден.

Протестувальники не погодилися з результатами підрахунку голосів, прорвалися через оточення, захопили Капітолій та зірвали засідання Конгресу. Їх удалося витіснити лише за кілька годин. Під час штурму Капітолію загинуло п'ятеро людей. Пізніше декілька співробітників поліції наклали на себе руки.